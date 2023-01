Wiler bei Seedorf – Ursache eines Brandes im Seeland bleibt rätselhaft Die Ermittlungen zum Brand in einer Werkstatt in Wiler bei Seedorf von Anfang August sind abgeschlossen, die genaue Ursache bleibt unklar.

Beim Brand im August in Wiler bei Seedorf konnte die Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Symbolbild: Keystone

Warum eine Werkstatt in Wiler bei Seedorf Anfang August in Brand geriet, bleibt unklar. Die Kantonspolizei Bern geht von einem technischen Problem bei einem Akkumulator aus, kann die genaue Ursache aber nicht abschliessend klären.

Das teilte sie am Dienstag nach Abschluss der Ermittlungen mit. Beim Brand in einer Werkstatt am 5. August war Sachschaden von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude verhindern..

SDA

