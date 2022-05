Scheune angezündet – Ursache eines Brand in Sorvilier ist Brandstiftung Im vergangenen November brannte in Sorvilier ein Scheune vollständig nieder. Das Feuer wurde vorsätzlich gelegt.

Die Scheune brannte im November 2021 vollständig nieder. Foto: zvg/Kapo BE

Der Brand einer Scheune in Sorvilier im Berner Jura im vergangenen November ist laut Polizeiangaben vorsätzlich gelegt worden. Die Flammen hatten das Gebäude vollständig zerstört. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Die Kantonspolizei geht nach ihren Untersuchungen von Brandstiftung aus, wie sie am Freitag mitteilte. Das Feuer brach in der Nacht auf den 22. November 2021 aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren kurz nach 01.00 Uhr stand die Scheune in Flammen, aus dem Innern waren Detonationen zu hören.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Brand auf benachbarte Gebäude übergriff. Deren Bewohner waren vorsorglich und vorübergehend evakuiert worden. Niemand wurde verletzt.

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.