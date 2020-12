Gemeindeversammlung in Koppigen – Urs Schneider bleibt Gemeinderatspräsident Der SVP-Mann wurde in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt. Nicht er, aber die übrigen Mitglieder des Rats erhalten künftig eine höhere Entschädigung. Regina Schneeberger

Urs Schneider bleibt für eine weitere Legislatur Präsident. Foto: PD

Schon beim Urnengang am 29. November zeichnete es sich ab. Ums Gemeinderatspräsidium in Koppigen würde es nicht zu einer Kampfwahl kommen. Nun ist es klar: Der bisherige Gemeinderatspräsident Urs Schneider (SVP) wurde an der Gemeindeversammlung in stiller Wahl bestätigt. Seit vier Jahren hat er das Amt inne.

Zwar nicht für den Gemeinderatspräsidenten, aber für die übrigen neu gewählten Gemeinderatsmitglieder wird das Amt künftig etwas lukrativer. Ihre Entschädigung wurde jährlich von 3500 auf 4500 Franken erhöht. Dem stimmte die Gemeindeversammlung diskussionslos zu.