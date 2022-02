Überraschender Wechsel bei Swisscom – Urs Schaeppi tritt als Konzernchef zurück Nach neun Jahren hört Urs Schaeppi als CEO von Swisscom auf. Seine Nachfolge ist bereits bekannt.

Urs Schaeppi, der CEO Swisscom, verlässt das Unternehmen per 1. Juni 2022 (Archivbild). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Konzernchef Urs Schaeppi nimmt den Hut per 1. Juni. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Technikchef Christoph Aeschlimann gewählt. Schaeppi, Jahrgang 1960, kann auf eine 23-jährige Laufbahn beim Konzern zurückblicken, neun Jahre davon in der Funktion als CEO.

«Ich hatte eine tolle Zeit in der spannendsten Branche und in einem der faszinierendsten Unternehmen der Schweiz», resümiert Schaeppi in der Medienmitteilung seine Zeit bei Swisscom. «Vom Natel der 90er-Jahre bis zum ausgeklügelten Smartphone, den schnellen Netzen und den Daten in der Cloud – die Technik wie auch die Art zu kommunizieren haben sich privat wie auch im Geschäft gewaltig verändert.»

Die Swisscom streicht zudem nach der Weko-Verfügung nun ihre Pläne für den Ausbau des Glasfasernetzes zusammen. Der Glasfaserausbau würde deutlich teurer, schrieb der Telekomkonzern am Donnerstag

Bisher wollte der «Blaue Riese» bekanntlich die Zahl der Glasfaseranschlüsse bis 2025 von einem Drittel der Haushalte und Geschäfte um 1,5 Millionen auf rund 60 Prozent erhöhen. Nun werden es 500'000 Haushalte weniger. Damit würde nur noch 50 Prozent der Bevölkerung abgedeckt.

Mehr Umsatz und Gewinn

Die Swisscom hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und dank Sonderfaktoren mehr verdient. Operativ legte die Swisscom ein gutes Ergebnis vor. Insgesamt stieg der Umsatz um 0,7 Prozent auf 11,18 Milliarden Franken.

Christoph Aeschlimann wird neuer CEO der Swisscom. Foto: Manuel Rickenbacher (Keystone)

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen EBITDA verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 4,48 Milliarden Franken. Unter dem Strich erzielte die Swisscom einen Reingewinn von 1,83 Milliarden Franken. Das sind 20 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Schaeppi hat 2021 mehr Lohn bekommen

Urs Schaeppi hat 2021 mehr Lohn erhalten als im Vorjahr. Die Gesamtvergütung stieg um knapp 6 Prozent auf 1,96 Millionen Franken.

Zugenommen hat dabei der variable Erfolgsanteil. Im Vorjahr hatte Schaeppi noch 1,85 Millionen verdient. Der Swisscom-Chef gehört traditionellerweise zu den am schlechtesten bezahlten Chefs der grössten börsenkotierten Schweizer Firmen.

Die gesamte Swisscom-Konzernleitung verdiente im vergangenen Jahr 8,37 Millionen Franken, was mehr war als im Vorjahr mit 7,27 Millionen.

SDA/sep

