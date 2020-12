Polit-Staffete in Interlaken – Urs Graf übergibt den Stab an Philippe Ritschard Im Gemeindehaus Interlaken hat der bisherige Gemeindepräsident Urs Graf (SP) den Stab offiziell an seinen Nachfolger Philippe Ritschard (FDP) übergeben. Nathalie Günter

Urs Graf übergibt den Stab an Philippe Ritschard. Letzterer wird ab dem 1. Januar das Gemeindepräsidium von Interlaken innehaben. Foto: Nathalie Günter

Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Stabsübergabe: Urs Graf (SP) übergab am Mittwochmittag auf der Gemeindeverwaltung Interlaken den Stab an Philippe Ritschard (FDP). Nach 15 Jahren ist für Graf Schluss, er gibt das Gemeindepräsidium ab. Graf konnte bei der Übergabe den Wehmut nicht ganz verbergen. «Das ist schon ein Moment für mich nach 15 Jahren, ich habe es sehr gern gemacht.» Er habe mit dieser Verwaltung aber auch leichtes Spiel gehabt. «Ich fühle aber auch Erleichterung», so Graf. Und er versprach: «Ich habe mir vorgenommen, mich komplett aus der Gemeindepolitik herauszuhalten.»