Wahlen in Uttigen – Urnenwahl nur für die Kommissionen Am 28. November werden nur die Mitglieder der Schul- und der Bau- und Wasserkommission an der Urne gewählt. Marc Imboden

So präsentiert sich der Gemeinderat von Uttigen ab dem 1. Januar 2022: Beat Fischer (SVP, bisher), Gemeindepräsident. Foto: PD Andreas Reber (SP, Vizegemeindepräsident, bisher). Foto: PD Christoph Sigrist (SVP). Foto: PD 1 / 7

Die Uttigerinnen und Uttiger wählen am 28. November die Mitglieder des Gemeinderates für die nächsten vier Jahre sowie jene der Schulkommission sowie der Bau- und Wasserkommission. So war es geplant. Doch was den Gemeinderat angeht, ist dieser Plan überholt. Denn für die sechs Sitze des Gemeinderates gingen genau sechs Kandidaturen ein.

Die SVP tritt mit den beiden Bisherigen Markus Schertenleib (Bau) und Philipp Gafner (Sicherheit) sowie Christoph Sigrist an. Nicht mehr kandidieren wird Marcel Burkhard, der bisher im Gemeinderat für das Ressort Finanzen zuständig war. Bei der SP stellen sich zur Wiederwahl: Andreas Reber (Vizegemeindepräsident, Ressort Raumplanung, Öffentlichkeitsarbeit und Agglomerationswesen), Karin Eggimann (Bildung) und Irene Plüss (Gesundheit + Soziales).