Thun-West – Urnengang statt Gemeindeversammlung Mehrere Gemeinden im westlichen Verwaltungskreis Thun verzichten wegen der Corona-Pandemie auf die Durchführung der Frühlingsgemeindeversammlung. Fünf von ihnen haben als Ersatz eine Urnenabstimmung am 13. Juni angesetzt. Marc Imboden

In Reutigen beantragt der Gemeinderat einen Kredit von 100’000 Franken für die Revision der Ortsplanung. Foto: BOM

In Forst-Längenbühl befinden die Bürgerinnen und Bürger über das Reglement bezüglich der Erhebung einer Konzessionsabgabe bei der Stromversorgung sowie über einen Verpflichtungskredit über 65’000 Franken für die Belagssanierung des Sportplatzes. Die zentrale Vorlage wird indes die Rechnung 2020 sein. Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 290'232 Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 820 Franken. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2020 beträgt demnach 289'412 Franken.

Gurzelen hat letztes Jahr besser gewirtschaftet als erwartet. Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 92’522 Franken ab. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 2020 beträgt CHF 255’972 Franken. Das gute Ergebnis ist in erster Linie auf die Neubewertung der Liegenschaften zurückzuführen. Neben der Rechnung verlangt der Gemeinderat grünes Licht für einen Nachkredit in der Höhe von gut 8300 Franken für den Ersatz der Küche im Mehrzweckgebäude. Weiter werden dem Souverän zwei Reglemente zur Genehmigung unterbreitet: einerseits die Teilrevision des Reglements zur Übertragung von Aufgaben an Dritte sowie das Reglement über die Erhebung der Konzessionsabgabe Stromversorgung.