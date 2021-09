Atelier Classic Bar – Urech holt weiteren Titel nach Thun Kürzlich wurden an der 19. Award Night der Swiss Bar Awards die besten Barkeeper gekürt. Ivan Urech von der Atelier Classic Bar in Thun gewann den Titel «Best Bar Menue». Barbara Schluchter-Donski

«Die Barszene befand sich nicht im Winterschlaf, sondern eher im Boxenstopp», schreiben die Verantwortlichen der Swiss Bar Awards in ihrer Medienmitteilung zur Verleihung der insgesamt sieben Awards im festlichen Rahmen in der Eventlocation Chicago 1928 in Zürich-Oerlikon.

Viele Bars hätten die zwangsmässige Pause für das Austüfteln neuer Cocktailmenüs genutzt, und so habe sich bis zum Anmeldeschluss der Swiss Bar Awards Ende April eine rekordverdächtige Anzahl an Bars und Barkeeper um die Titel beworben.

Königstitel geht nach Freiburg

«Die Jury, zusammengesetzt aus Autoritäten der Schweizer Barszene, prüfte und bewertete die eingegangenen Bewerbungen und besuchte die nominierten Betriebe der Shortlist», schreiben die Verantwortlichen weiter. Victor Topart (Crapule Club, Freiburg) gewann die Gaumen und Herzen der Juroren mit einer persönlichen Cocktailkreation mit dem Namen Cura Helvetica. Der gebürtige Franzose mit einem Faible für schottische Single Malts holte damit den Titel «Barkeeper of the Year 2021» in die Romandie.

«Die Bar in der Thuner Altstadt ist nicht zuletzt der Beweis, dass die gepflegte Barkultur auch abseits der grossen Städte gelebt wird.» Aus der Medienmitteilung der Swiss Bar Awards

Weitere Awards gehen nach Zürich, Basel, Thun und in die Zentralschweiz. So holten sich Ivan Urech und sein Team von der Atelier Classic Bar mit der aktuellen, überarbeiteten Version ihrer Barkarte den Titel in der Kategorie «Best Bar Menue». «Die Bar in der Thuner Altstadt ist nicht zuletzt der Beweis, dass die gepflegte Barkultur auch abseits der grossen Städte gelebt wird», steht in der Mitteilung weiter geschrieben.

