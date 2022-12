Kinderpsychiatrie in der Krise – UPD müssen ein ambulantes Angebot streichen Bis zu 18 Monate warten psychisch belastete Kinder und Jugendliche gegenwärtig auf eine Behandlung im Ambulatorium der UPD. Nun stoppt dieses die Aufnahme. Jessica King

Im Kanton Bern brauchen immer mehr Kinder und Jugendliche eine psychiatrische Behandlung. Foto: Getty Images

Am Schluss des Gesprächs sagt Michael Kaess zwei Sätze, die hängen bleiben: «Ich als Vater kann nur hoffen, dass mein Kind nicht psychisch erkrankt. Denn Kinder und Jugendliche werden zurzeit nicht adäquat versorgt.» Wenn einer wie Kaess so etwas sagt, sollte das zu denken geben: Er ist Chefarzt und Direktor an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJP) in Bern, das zu den Universitären Psychiatrischen Diensten (UPD) gehört.