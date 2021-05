Umstrittene Praxis – UPC-Kunden können nur noch telefonisch oder im Chat kündigen Der Kabelnetzbetreiber akzeptiert ab Juni keine schriftlichen Kündigungen von langjährigen Kunden mehr. Auch andere Anbieter wenden diese Praxis an. Der Konsumentenschutz hält sie für rechtsmissbräuchlich. Jon Mettler

Sunrise UPC nimmt Kündigungen nur noch telefonisch oder im Chat entgegen. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Treue Kundinnen und Kunden von UPC wundern sich: Sie sind vom Kabelnetzbetreiber schriftlich darüber informiert worden, dass er per 1. Juni die Kündigungsbedingungen ändert.

Ab diesem Zeitpunkt können Abonnemente und Dienstleistungen nur noch telefonisch oder im Internet per Chat gekündigt werden. Eine schriftliche Kündigung per eingeschriebenem Brief an den Kundendienst ist demnach nicht mehr möglich.

Was UPC als eine Vereinfachung und Beschleunigung des Kündigungsprozesses verkaufen will, stösst der Kundschaft jedoch sauer auf. «Es gibt beispielsweise keine Lesebestätigung. Für viele Menschen sind schriftliche Kündigungen so was wie eine Sicherheit», sagt eine Leserin, die Kundin von UPC ist. Oder es kann beim telefonischen Kundendienst zu Wartezeiten kommen.

Mit diesem Schreiben informiert UPC seine Kunden über die veränderten Kündigungsbedingungen. Foto:zPD

Tatsächlich haben grosse Telecomanbieter still und leise die Praxis übernommen, keine schriftlichen Kündigungen mehr entgegenzunehmen. So akzeptieren der drittgrösste Mobilfunkbetreiber Salt und seine Billigmarke «Das Abo» nur noch eine telefonische Kündigung.

Bei Sunrise ist seit dem Jahr 2019 nur noch möglich, am Telefon oder per Chat mit dem Kundendienst zu kündigen. Weil die Nummer zwei des Landes mit UPC fusioniert hat, gelten diese Bestimmungen nun auch für die Kunden von UPC. Marktführer Swisscom nimmt noch schriftliche Kündigungen entgegen.

Die Stiftung für Konsumentenschutz hält die Kündigung ausschliesslich per Telefon und Chat für «klar rechtsmissbräuchlich». Das sagt Cécile Thomi, Leiterin Recht.

Zwar macht das Obligationenrecht keine konkreten Vorgaben, wie Kündigungsformen auszusehen haben. «Es ist sicherlich zulässig, die mündliche Form der Kündigung vorzusehen oder anzubieten», so Thomi. Sie erachte es aber als unzulässig, «andere Formen der Kündigung einfach kategorisch auszuschliessen».

Sunrise UPC weist den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs zurück. Kunden müssten beim Kündigungsprozess «erheblich» benachteiligt werden, damit der Tatbestand der missbräuchlichen Geschäftsbedingungen erfüllt sei. Das sei mit der Änderung des Kündigungsprozesses bei UPC «objektiv» nicht der Fall.

Mit der direkten Kommunikation mit der Kundschaft am Telefon oder im Chat solle vermieden werden, dass es zu Unklarheiten oder Fehlern komme. Die Beweisbarkeit der Kündigung sei mehrfach gegeben: durch den Chatverlauf, durch eine Bestätigung per SMS und eine Bestätigung in Briefform.

Anbieter locken mit Rabatten

Warum es ein Nachteil für die Kunden sein kann, wenn man nur per Telefon oder Chat kündigen kann, weiss Oliver Zadori vom Vergleichsportal Dschungelkompass.ch. Am Telefon oder im Chat sei es für die Mitarbeiter des Kundendienstes einfacher möglich, abtrünnige Kunden mit Sonderkonditionen zum Bleiben zu überreden.

Das bestätigen Kunden von Salt und UPC gegenüber der Redaktion Tamedia. Ein Salt-Nutzer beschwerte sich wegen schlechter Netzqualität und deutete an, deswegen den Vertrag auslaufen zu lassen. Umgehend sei ihm angeboten worden, wenn nötig das Smartphone auszutauschen. «Wir finden immer eine Lösung», habe es beim Kundendienst geheissen.

Eine UPC-Kundin sagt, das Unternehmen habe ihr einen Rabatt von 50 Prozent für ein Jahr angeboten, wenn sie ihre Kündigung zurückziehe.

Der Konsumentenschutz weist noch auf einen weiteren Mangel hin. Mit einer mündlichen Kündigung habe der Kunde keinerlei Beweis in der Hand, dass er einen Vertrag gekündigt respektive rechtzeitig aufgelöst habe, sagt Rechtsexpertin Cécile Thomi. «Im Streitfall kann es dann sein, dass ich mühsam Nachforschungen betreiben muss, um diesen Nachweis zu erbringen.» Dem Kunden eine derartige Nachweispflicht aufzubürden, sei ebenfalls rechtsmissbräuchlich.

Das rät der Experte

Branchenkenner Zadori empfiehlt, sich rechtzeitig vor einer Kündigung beim Kundendienst zu informieren – am besten telefonisch. «So kann erfragt werden, wie lange die Kündigungsfrist ist und ob man sich noch innerhalb einer Mindestvertragsdauer befindet.»

Denn es können Zusatzkosten anfallen, wenn sich kündigungswillige Kunden nicht daran halten. So lässt sich zumindest weiterer Ärger vermeiden.

