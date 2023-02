Leere Läden am Airport – Unzufriedene Mieter im Circle des Flughafens Zürich Neben Jelmoli sind auch andere Ladenbetreiber enttäuscht vom Geschäftsverlauf im Circle. Obwohl sich die Passagierzahlen erholt haben, bleibt die Kundschaft rar. Erich Bürgler Edith Hollenstein

Die Ladenbetreiber hatten gehofft, dass mehr Kunden zum Shopping in den Circle kommen. Der Teil des Flughafens sei «noch kein lebendiger Ort», sagt ein Mieter. Foto: Silas Zindel

Valérie Vuillerat ist nicht ganz freiwillig in diesem Bereich des Flughafens Zürich. In den Circle mit seinen Modeboutiquen, Hotels, Restaurants und einem Park im Freien ist sie nur aus einem Grund gekommen: Ihr Flug mit Edelweiss nach San Jose in Costa Rica hat mehr als sechs Stunden Verspätung. Obwohl sie noch viel Zeit hat, möchte sie keinen der zahlreichen Läden besuchen. «Ich will hier nur etwas frische Luft schnappen», sagt sie auf dem Weg an die Sonne.