Inkasso bei Italien-Touristen – Unzimperliche Parkbussen-Eintreiber kommen vor Gericht Eine Firma kassierte 1,6 Millionen Franken von Schweizer Autofahrenden für den italienischen Staat ein – gemäss der Bundesanwaltschaft illegalerweise. Thomas Knellwolf

Bussenverteiler in Mailand am Werk: Auch Schweizer Autos sind oft betroffen. Foto: Alamy

Wer früher in den Italien-Ferien zu schnell fuhr oder sein Auto falsch parkierte, wählte bei den daraus resultierenden Bussen bisweilen Ignorieren als Strategie. Die Rechnung, die Wochen oder Monate später reinflatterte, landete unbeglichen im Papierkorb. Manche entsorgten den Busszettel unter dem Scheibenwischer noch vor Ort. Häufig hatte das keine Folgen.

Doch Ignorieren ist schwieriger geworden, wie ein aktueller Straffall deutlich zeigt. Ein Straffall, bei dem allerdings nicht Bussen-Ignorier im Zentrum stehen, sondern die eher unzimperlichen Einkassierer.

Drohen mit Zwangsvollstreckung

Kommunen wie Mailand oder Florenz sind dazu übergegangen, Verkehrs- und Parkbussen auch in der Schweiz mit einigem Druck einzutreiben. Sie haben dafür ein italienisches Inkassounternehmen eingeschaltet. Für diese Firma wiederum haben deutsche Geldeintreiber die angeblich ausstehenden Summen in der Schweiz eingefordert. Und dies geschah wiederum über die Schuldtitel-Online AG mit Sitz bei einem Treuhänder in Chur.

Die Eintreiber machten mehrere Dutzend Fahrzeughalterinnen und -halter in der Schweiz auf mögliche Konsequenzen aufmerksam: Würden die höheren dreistelligen und zum Teil gar vierstelligen Bussen nicht bezahlt, drohe bei der nächsten Italien-Reise Anhaltung und Zwangsvollstreckung. Das käme deutlich teurer zu stehen und wäre einschneidender.

Allein zwischen Ende 2017 und Anfang 2019 kassierten die Mailänder und die Florentiner Polizei auf diesem Umweg mehr als 1,6 Millionen Franken Bussgeld aus der Schweiz . Doch das ganze Vorgehen war gemäss der Bundesanwaltschaft illegal.

Gerichtsverhandlung Ende November

Die Frage ist nun, ob dies auch das Bundesstrafgericht so sieht. Die Bundesanwaltschaft wollte nämlich zwei Verwaltungsräte der Schuldtitel-Online AG wegen verbotener Handlungen für einen fremden Staat schuldig sprechen. In den entsprechenden Strafbefehlen führt der zuständige Staatsanwalt des Bundes aus, das Inkasso für den italienischen Staat sei ohne die nötige Bewilligung erfolgt. Das Bundesamt für Justiz habe die Schuldtitel-Online AG per E-Mail darauf hingewiesen, wiederholt und erfolglos.

Die Betroffenen jedoch akzeptierten die Strafbefehle nicht, weshalb die Fälle nun vom Bundesstrafgericht beurteilt werden müssen. Die Anwälte der Beschuldigten sind der Ansicht, dass es eine gesetzliche Grundlage für das Inkasso gebe – unter anderem vom italienischen Staat, aber auch in der Schweiz.

In der Gerichtsverhandlung vom 30. November in Bellinzona geht es um weit mehr als die angefochtene Verurteilung zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätze zu je 200 Franken. Die 36’000 Franken müsste der deutsche Verwaltungsrat ohnehin nur bezahlen, wenn er innerhalb zweier Jahre erneut in der Schweiz einschlägig straffällig würde.

Die Schuldtitel-Online AG wehrt sich insbesondere gegen eine Ersatzforderung zugunsten der Eidgenossenschaft von rund 1,6 Millionen Franken – was den einkassierten Bussen von Ende 2017 bis Anfang 2019 entspricht. Das meiste Geld ist längst aus der Schweiz an die Polizei in Mailand und Florenz geflossen. Die Schuldtitel-Online AG durfte gemäss den Strafbefehlen aber eine «Provision» von 13 Prozent der Bussen behalten. Rund 350’000 Franken hat die Bundesanwaltschaft auf einem Firmenkonto in der Schweiz beschlagnahmt.

