Eigertour in Grindelwald – Unwiderstehliches Italo-Austria-Duo gewinnt Die 1. Winter-Eigertour endete mit den Rängen zwei, vier und sechs für die Oberländer Skitouren-Gleitschirm-Athleten in einem international stark besetzten Feld. Bruno Petroni

Österreichisch-italienischer Express: Die späteren Sieger Thomas Friedrich (l.) und Aaron Durogati im Aufstieg nach Alpiglen. Foto: Bruno Petroni

Wetterkapriolen erforderten von allen Beteiligten der 1. Winter-Eigertour enorme Flexibilität. So wurde nicht nur die erste Etappe vom Freitag zu einem veritablen Skitourenrennen, bei welchem nur gerade der eine oder andere mal eine kurze Distanz mit einem kurzen Gleitschirmflug ein wenig Zeit gewinnen konnte, sondern auch die zwei restlichen Renntage waren von stetigen Änderungen dominiert.

Funktionierte doch am Samstag beim Rennen vom Konkordiaplatz (Aletschgletscher) über Fiesch nach Brig das Online-Livetracking nicht. Und am späten Abend entschloss sich Organisator Michael Witschi zu einer Routenänderung für den Sonntag: Statt vom Hasliberg wurde am Morgen schliesslich in Grindelwald gestartet. Eine «Rundreise» via Pfingstegg, Alpiglen und Holewang stand auf dem Programm.

Künstler am Gleitschirm: Trotz Abwind gelingt Thomas Friedrich am Fusse der Eigernordwand der Start. Foto: Bruno Petroni

Das Oberländer Duett Chrigel Maurer (vorne) und Peter von Känel im Aufstieg. Im Hintergrund der Eiger-Express. Foto: Bruno Petroni

Wie schon in den zwei ersten Etappen dominierte auch am Sonntag das Duo Thomas Friedrich (Österreich) und Aaron Durogati (Italien) das Rennen an der Spitze. Die zwei X-Alps-erfahrenen Athleten gewannen die Gesamtwertung denn auch überlegen mit 54 Rangpunkten, 12 Punkte vor dem Oberländer-Team Patrick von Känel (Frutigen) und Nicolas Hojac (Spiez). Die beiden konnten also das starke Paket der nach dem ersten Wettkampftag vier führenden Westschweizer- und Franzosenteams sprengen.

An der Leine: Kraftmaschine Chrigel Maurer vor Peter von Känel. Oben rechts startet bereits ein Konkurrent mit dem Gleitschirm. Foto: Bruno Petroni

Wenn der Chef für einmal der «Stift» ist

Das Team Rémi Bourdelle (Frankreich) und Gaël Droz (Tessin) wurde Dritter, nur gerade einen Rangpunkt vor den weiteren Oberländern Sepp Inniger (Frutigen) und Hanes Kämpf (Sigriswil). Als Gesamtsechste konnten Christian «Chrigel» Maurer und sein Teampartner Peter von Känel (beide Frutigen) einen grossen Sprung nach vorne machen – waren die beiden doch nach dem ersten Renntag gerade mal als Zehnte klassiert.

Zu verdanken ist dies zweifellos den guten Flugbedingungen vom Samstag im Wallis: «Ja, wir waren am Samstag über drei Stunden in der Luft und konnten so richtig gut Distanz machen», sagte ein zufriedener Peter von Känel im Ziel. Zufrieden vor allem auch, «weil Chrigel und ich als Team hervorragend funktionierten. Es tut richtig gut, mal nicht der Chef zu sein, sondern der ‹Stift›», sagte der Frutiger Bergführer und Ex-Gleitschirm-Weltcuppilot, der im Alter von 48 Jahren als Ältester im 36-köpfigen Feld dabei war: «Ich hab in diesen drei Renntagen extrem viel von Chrigel lernen können.»

Imposante Kulisse: Die vereiste Eigernordwand. Foto: Bruno Petroni

Die späteren Zweitklassierten Nicolas Hojac (ganz rechts) und Patrick von Känel haben den Startplatz fast erreicht. Foto: Bruno Petroni

Ein entspanntes und zufriedenes Gesicht zeigte am Ziel auch Hanes Kämpf. «Mit Sepp Inniger im Team war es einfach fantastisch. Wir ergänzten uns extrem gut, und das Zusammensein auf der gesamten Strecke war einfach grossartig.»

Eigertour-Romantik mit dem Grindelwalder Isch-Quartier im Hintergrund. Foto: Bruno Petroni

Initiant und OK-Chef Michael Witschi zeigte sich am Sonntagabend «glücklich, dass wir den Anlass trotz der überaus schlechten Wetterprognosen so gut durchführen konnten». Er bemerkte auch: «Nach vier Eigertour-Rennen jeweils im Sommer war dies nun die erste Veranstaltung ohne einen einzigen Unfall.»

Die kurzfristigen Routenänderungen seien auf Grund der wechselnden Wetterverhältnisse nötig gewesen: «Die Athleten bei dem stürmischen Westwind vom Aletschgletscher über die Lötschenlücke zu schicken, wäre schlicht fahrlässig und gefährlich gewesen.»

