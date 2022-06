Bilanz nach stürmischem Abend – Rund 180 Schadensmeldungen nach Unwetter im Kanton Bern Am Donnerstagabend zog eine sogenannte Superzelle durch die Region Bern und richtete viele Schäden an. Bei der Kantonspolizei gingen fast 200 Meldungen ein. Miriam Schneuwly

Hagelkörner, die zum Teil so gross waren wie ein Golfball, richteten im Kanton Bern Schäden an. Foto: Barbara Schluchter

Mehrere Gewitterzellen sorgten am Donnerstagabend im Kanton Bern für Chaos. Bei der Kantonspolizei Bern gingen rund 180 Meldungen ein, in den meisten Fällen wegen gefluteten Kellern oder umgestürzten Bäumen. Verletzt wurde beim Unwetter niemand.

Am stärksten betroffen waren die Regionen Emmental/Oberaargau und Bern. Laut SRF Meteo wurden in Koppigen Windböen bis 119 Kilometer pro Stunde gemessen. Innerhalb von 30 Minuten fiel 42,7 Millimeter Regen. In Oberbipp wurde ein Dach beschädigt, die Umfahrung Kirchberg musste wegen Überflutung gesperrt werden.

Stromausfall und golfball-grosse Hagelkörner

Um 19:23 Uhr fiel aufgrund der Gewitter im Grossraum Krauchthal, Hindelbank, Hettiswil, Mötschwil und Lyssach der Strom aus. Rund 2’500 Haushalte waren betroffen. Wie die Genossenschaft Elektra mitteilt, war die Ursache der Störung eine defekte Hochspannungsleitung in Krauchthal in der Nähe der Trafostation Buch. Die Stromversorgung für die betroffenen Haushalte konnte nach zwei Stunden wiederhergestellt werden.

Vielerorts kam es zu Hagelschäden an Autos. Foto: Sarah Steinmann

Bereits am späteren Nachmittag baute sich eine sogenannte Superzelle nordwestlich von Thun auf. Hagelkörner so gross wie Golfbälle oder Zweifränkler richteten in den Regionen Gurzelen, Seftigen, Wattenwil, Oppligen und Heimberg Schäden an.

Stürmische Woche in Bern

Bereits am Mittwoch wütete ein Unwetter in der Region Bern. Im Aarebad Marzili riss der Wind ein Ast eines 100-jährigen Baumes mit, worauf sich der Baum spaltete und gefällt werden musste. Im Quartier Weissenbühl fielen mehrere Bäume um, dabei wurden geparkte Autos beschädigt.

Das Wetter bleibt stürmisch in Bern. Laut SRF Meteo werden von Freitagmittag bis in den Abend die nächsten Gewitter mit Unwetterpotential erwartet.

Fehler gefunden?Jetzt melden.