In Biasca ist die Feuerwehr wegen Überschwemmungen in Kellern und Untergeschossen allein am Sonntag bereits 3-mal ausgerückt. Das Gebiet im Norden des Tessins ist eine der am stärksten betroffenen Gebiete der schweren Unwetter.

Gemäss Meteo Schweiz fielen in Biasca seit Freitagabend 191,6 Millimeter Regen pro Quadratmeter, Meteonews berichtete lokal sogar von rund 250 Millimetern. Das sei mehr als im Durchschnitt im ganzen Monat August, hiess es auf X, vormals Twitter.

Das von den starken Regenfällen besonders betroffene Gebiet erstrecke sich bis nach Lodrino und Osogna, sagte ein Sprecher der Feuerwehr von Biasca am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es stünden 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Bei Malvaglia im Val Blenio sei nach einem Erdrutsch ausserdem eine Strasse gesperrt worden. In Biasca selber sei der Fluss Froda stark angeschwollen und müsse ständig überwacht werden. Wenn dieser über die Ufer träte, würde das angrenzende Industriegebiet überschwemmt. Am Sonntagmorgen hätten die Behörden deshalb einen Krisenstab eingerichtet.

Neben der Region Biasca sind gemäss Meteo Schweiz auch das Gebiet um Locarno, die Region Valmaggia, das Verzascatal und die Riviera von den heftigen Unwettern betroffen: In Locarno gab es am Freitagabend dort heftige Hagelschauer. Die Gewitterfront soll sich erst am Montagmittag abschwächen.

Gefahrenstufe 4 am Alpennordhang

Der Bund hatte bereits am Samstag für den zentralen und östlichen Alpennordhang die Regen-Gefahrenstufe 4 ausgerufen, die zweithöchste auf einer Skala von 1 bis 5. Am Sonntag wiederholte der Bund die Warnung: Es drohten starke Anstiege der Wasserpegel von Flüssen und Seen, Überschwemmungen von Tiefgaragen oder Kellern und Hangrutsche.

Entwässerungssysteme und Kanalisationen könnten versagen und der Strassen- und Schienenverkehr könnte teilweise beeinträchtigt werden. Die stärkste Phase des Dauerregens werde von Sonntag bis Montagmittag erwartet. Es könnten 80 bis 120 Milliliter Regen in 24 Stunden fallen.

Der Bund empfahl deshalb, Ufergebiete von Fliessgewässern und See sowie steile Hänge zu meiden. Wegen möglicher Murgänge seien auch Gebiete rund um Bachläufe in den Bergen zurzeit sehr gefährlich. Murgänge könnten ohne Vorwarnung ausbrechen und hätten «gewaltiges Zerstörungspotenzial».

In Glarus droht ein erneuter Hangrutsch

Die Lage im Erdrutschgebiet von Schwanden GL spitzt sich laut den Behörden wegen der Wetterlage zu. Der Boden sei stark aufgeschwemmt, sodass weitere Sicherheitsmassnahmen ergriffen worden seien.

Im Rutschgebiet der Wagenrunse bei Schwanden steige das Gefahrenpotenzial, da jetzt Oberflächenwasser abfliesse, teilte der Gemeindeführungsstab am frühen Sonntagnachmittag mit. Deshalb bleibe die komplette Absperrung und Evakuation im Rutschgebiet der Wagenrunse bis mindestens kommenden Dienstagnachmittag aufrechterhalten. Der Gemeindeführungsstab bereitete vorsichtshalber die umliegenden Gewerbebetriebe und Anwohner auf eine mögliche erweiterte Evakuation vor.

Der Hangrutsch im Gebiet Wagenrunse hatte sich in der Nacht auf vergangenen Montag ereignet. Insgesamt 10’500 Quadratmeter Fels und Lockergestein waren in Bewegung geraten. Die Anrisstiefe des Rutsches hatte zwölf Meter betragen. Eine Strasse war um zehn Meter nach unten verschoben worden. Die Gemeinde befürchtete, dass weitere 15’000 bis 20’000 Kubikmeter Erd- und Felsmasse abrutschen könnten.

Evakuierungen auch in Braunwald

In Braunwald sei die Gyseneggstrasse gesperrt und die Bewohner zweier Anliegerhäuser evakuiert worden. In diesem Gebiet war bereits am 7. August 2023 nach starken Regenfällen das Wiesland abgerutscht. Den Bewohnern im Raum Bächibach, Luchsingen, wurden Verhaltensempfehlungen bei einer möglichen Überschwemmung abgegeben.

Allgemein beobachte die Naturgefahrenkommission die Wetterlage und die Auswirkungen auf Bäche und Runsen in Glarus Süd genau. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die gängigen Notrufnummern nur in dringenden Notfällen zu benutzen. Personen in gefährdeten Gebieten stand eine spezielle Notrufnummer zur Verfügung.

