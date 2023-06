Die Woche im Emmental – Unwetter, Hippie-Sekte und Frauentoiletten Diese Themen haben in den letzten Tagen im Emmental zu reden gegeben. Stephan Künzi

Haben Sie am Donnerstagnachmittag ebenfalls den Blick sorgenvoll gegen den Himmel gerichtet? Wir Emmentalerinnen und Emmentaler wissen, welche Folgen es haben kann, wenn heftige Unwetter angekündigt sind. Zum Glück blieben wir diesmal verschont. Im letzten Juli, als hinter dem Kemmeriboden-Bad eine Gewitterzelle hängen blieb, war das anders. Eine verheerende Flut setzte den gleichnamigen Landgasthof unter Wasser. Nun geht der Betrieb in zehn Tagen wieder auf. Meine Kollegin Susanne Graf hat mit Patron Reto Invernizzi darüber gesprochen, wie er das vergangene turbulente Jahr erlebt hat.

Ein paar Kilometer emmeabwärts wohnt Philip Seibel. In einem Video berichtet der Musiker, wie ihn die Polizei Anfang Jahr mit Gewalt auf den Posten gebracht habe. Auslöser der Aktion war ein Facebook-Post gewesen, in dem er seinen Eltern Gerechtigkeit angedroht hatte. Seibel war in seiner Jugend Opfer der Hippie-Sekte Children of God geworden. Nach der Aktion von Anfang Jahr geht er nun auch gegen die Polizei vor.

Für einmal spielt nicht Bern eine Vorreiterrolle, sondern Burgdorf. Nach der Vorortsgemeinde Muri bietet auch die Emmestadt in den Frauentoiletten zweier öffentlicher Gebäude gratis Mens-Produkte an.

Für Burgdorf und Konolfingen fielen in der zu Ende gehenden Woche zudem wichtige Entscheide. Der Burgdorfer Stadtrat stellte eine erste wichtige Weiche für die neue zentrale Verwaltung. Und Konolfingen erhielt die Baubewilligung für die neue Schulanlage in Stalden.

