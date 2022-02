Oberländerin an Olympiade – Unvergessliche Tage in Peking

Oberländerin in China – Unvergessliche Tage in Peking Regula Meier reiste als Präsidentin des internationalen Verbandes für Skitourenrennen nach Peking. Wie hat sie die Tage an den olympischen Winterspielen erlebt? Leonora Schulthess

Regula Meier zusammen mit Jordi Canals aus Spanien (General Secretary der ISMF). Foto: PD/Regula Meier

Regula Meier, seit 2019 Geschäftsleiterin der Bergquelle in Zweisimmen, ist begeisterte Hochgebirgs- und Berggängerin. In der Wintersaison 2005/06 wird sie von Freunden zu einer Skitour am Pizol eingeladen. Die Gruppe reist bereits einen Tag vor ihrem geplanten Ausflug an, da einer der Freunde Schiedsrichter bei einem Skitourenrennen ist. Spontan nimmt sie selbst an der Veranstaltung teil und ist sofort begeistert.