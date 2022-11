Beatenberger Alpinist berichtet – Unvergessliche Abenteuer im Kashmirgebirge Als auserwähltes Mitglied des SAC-Expeditionsteams ging Kaspar Grossniklaus im Kashmirgebirge auf Klettertour. Dort trafen die Bergsteiger auf garstige Verhältnisse. Bruno Petroni

Kaspar Grossniklaus im Aufstieg zum Chomchoir durch den knietiefen Neuschnee. Foto: PD/Thomas Senf

«Für das Nanthnulla-Tal, in welchem wir eigentlich klettern gehen wollten, gabs für uns vor Ort schon mal keine Bewilligung. Also bogen wir quasi ab in Richtung Shivling, wo das Gebiet offen ist»: Kaspar Grossniklaus ist vor wenigen Tagen von seiner ersten aussereuropäischen Expedition mit sechs weiteren auserlesenen Teilnehmern des SAC-Nachwuchs-Expeditionsteams aus dem kaum je begangenen Indischen Kashmirgebirge nach Hause zurückgekehrt – mit zwei persönlich wertvollen Erfolgen im Gepäck.