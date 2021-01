Thun vor 50 Jahren – «Unterwegs zur Thuner Musikschule» Mit dem Ziel, in Thun eine allgemeine Musikschule zu errichten, wurde im Januar 1971 der Verein Musikschule Region Thun gegründet. Marianne Ellenberger stiftete 50’000 Franken im Gedenken an ihren Mann Alfred Ellenberger. Manuel Berger

Heute ist die Musikschule Region Thun in der Campagne Bellerive angesiedelt. Franziska Streun

«Unterwegs zur Thuner Musikschule» – so titelte das «Thuner Tagblatt» am 23. Januar 1971. Um Musikunterricht allen Kreisen der Bevölkerung zu ermöglichen, hiess es, sei am 13. Januar der Verein Musikschule Region Thun gegründet worden. «Der Verein hat zum Ziel, in Thun eine regionale, allgemeine Musikschule zu eröffnen und zu betreiben.»

An der Gründungsversammlung des Vereins wurden die Verdienste von Alfred Ellenberger gewürdigt, dem die Errichtung einer Musikschule ein Herzensanliegen gewesen war. «Im Gedanken an ihren verstorbenen Mann will Frau M. Ellenberger der Schule eine Stiftung von 50’000 Franken zur Verfügung stellen, welche minderbemittelten, aber begabten Schülern zugutekommen soll», hiess es weiter.