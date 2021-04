Kleiner Hund mit grossen Zielen – Unterwegs mit der flinken Schnüfflerin Seit einigen Wochen trainiert Monique Jentsch ihre Hündin im Spurenlesen. Mit ihr will sie das erste Langenthaler Rettungshundeteam bilden. Julian Perrenoud

In der Pandemie ist Monique Jentsch auf den Hund gekommen, genauer gesagt, auf Momoko. Fotos: Beat Mathys

Sie kommt dem Ziel näher, erhöht das Tempo. Momoko trippelt am Mäuerchen entlang, Wind und Regen haben die menschlichen Geruchspartikel an den Stein geweht. «Schaffe, Momoko», ruft Monique Jentsch ihrer Hündin zu. Diese hebt ihre feine Nase in die Luft, umkurvt mit Schwung einen Baum, sodass sich ihre lange Leine verwickelt, und steuert dann schnurstracks den letzten Baum auf der Spielwiese an. Gefunden! Dahinter versteckt sich der kleine Robin.

Nach dem Buben, der sich zuvor mit einer Karte leise vom Treffpunkt beim Langenthaler Kreuzfeld-Schulhaus entfernt hat, hat die achtmonatige Hündin gesucht. Monique Jentsch steckt mit ihrem Shiba Inu, einer japanischen Rasse, mitten im Training. Mantrailing nennt sich das individuelle Suchen nach Personen. Vor einigen Wochen haben die beiden mit der Rettungshunde-Ausbildung begonnen.