E-Biken im Emmental – Unterwegs mit dem Velopionier Bis eine neue Strecke ausgeschildert ist, vergehen meist Jahre. Warum das so ist, erklärt der Gründer der Herzroute, Paul Hasler. Nina-Lou Frey

Paul Hasler fährt eine mögliche Variante einer neuen Veloroute ab. Laut dem Routenplaner befindet man sich hier an einer heiklen Stelle, da man im Verkehr links abbiegen muss. Foto: Raphael Moser

Obwohl es mitten im Hochsommer ist, tut das Wetter, als wäre es bereits Herbst. An diesem Tag sind Schauer angekündigt, am Himmel wechseln die Farbtöne. Paul Hasler, Gründer der Herzrouten, verstaut die E-Bikes kurzerhand im Lieferwagen. Dann gehts mit dem Lieferwagen los ab Langnau. Wohin genau, bleibt geheim. «Es ist noch zu früh, um zu sagen, wo im Emmental neue Routen entstehen werden», so Hasler.

Ursprünglich nicht aufs E-Bike ausgelegt

Weil das Emmental über ein dichtes Netz an Strässchen verfügt, sei es grundsätzlich sehr geeignet fürs Velofahren, meint Hasler. Vor fast 20 Jahren wurde hier in der Region die erste Etappe der Herzroute eröffnet. Während die anderen Strecken des Velolands möglichst direkt und flach von A nach B führen, sind die Routen von Hasler für ein anderes Fahrerlebnis touristischer konzipiert.