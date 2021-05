Geheimtipp Thurgau – Unterwegs im Garten Eden der Schweiz Ein Gewinner des Schweiz-Booms ist der Thurgau, der viel mehr zu bieten hat als Apfelbäume. Fünf Vorschläge für frühsommerliche Ferien und Ausflüge in einem bisher unterschätzten Kanton. Silvia Schaub

Wandern durch die Obstbaumkulturen

Spaziergang bei Egnach: Während der Blütezeit, im Thurgau liebevoll «Bluescht» genannt, zeigt sich die Region von ihrer schönsten Seite. Foto: Ivo Scholz

Mit über 210’000 Hochstamm-Obstbäumen und über 1600 Hektaren Obstkulturen ist der Thurgau grösster Obstanbaukanton der Schweiz. Gut, dass es Madame Bluescht gibt. Sie gibt telefonisch und im Netz Auskunft, wo welche Bäume blühen und wann die Früchte reif sind. Und so kann man die Wanderung entsprechend planen.

Natürlich ist es ein wunderbarer Anblick, im Frühling durch das Blütenmeer zu pilgern, aber auch später im Jahr sind die Routen empfehlenswert. Zum Beispiel der Bistumsweg, der vom romantischen Wasserschloss Hagenwil aus dem 13. Jahrhundert via Amriswil und Neukirch-Egnach durch die Apfelkulturen bis nach Arbon führt. Highlights sind auch die Blüten-Sepp-Tour von Häggenschwil über Burketsuelishus nach Egnach oder der Altnauer Apfelweg mit drei unterschiedlich langen Routen.

Madame Bluescht: Tel. 071 531 01 30

thurgau-bodensee.ch/bluescht; schloss-hagenwil.ch

Übernachten im Baudenkmal

Hier wird die Übernachtung zur Zeitreise: Die Schifferhäuser in Romanshorn wurden im 17. Jahrhundert erbaut. Foto: Monika Ammon

Vor genau 350 Jahren hätte man von hier aus direkt auf den Bodensee geguckt. Aktuell stehen ein paar Häuser und der Bahnhof dazwischen. Fast fühlt man sich im B&B von Monika und Adrian Ammon wie in einer Zeitkapsel. Die Fischerhäuser, in denen die Gästezimmer sowie zwei Ferienwohnungen untergebracht sind, stammen aus dem späten 17. Jahrhundert und sind die letzten Zeugen einer längst vergangenen Epoche in Romanshorn.

2010 wurden sie aufwendig von Altlasten befreit und wieder aufgefrischt. Doch ihre Geschichte ist noch immer in jeder Ritze erlebbar. Die Holzböden knarren, manche Wände sind schief, andere im Originalzustand zeugen dank Tapetenresten von der Historie des Hauses. Dennoch muss man nicht auf Luxus verzichten, Küche und Bäder sind neu und das Frühstück der Gastgeberin köstlich. Nur den Blick auf den See muss man sich denken.

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten im Baudenkmal: Kartause Ittingen in Warth-Weiningen, Max- Burkhardt-Haus in Arbon oder Chatzerütihof in Hefenhofen.

fischerhaeuser.ch; ferienimbaudenkmal.ch

Wellnessoase in Lipperswil

Hier finden die Gäste nach einer Golfrunde Ruhe und Entspannung: Pool des Wellnesshotels Golf Panorama in Lipperswil. Foto: Andre Spatz

«Wir befinden uns zwischen nichts und nichts», sagt Hoteldirektor Alexandre Spatz schmunzelnd. Doch genau das ist das Plus des Wellnesshotels Golf Panorama in Lipperswil. Denn dieses Nichts liegt eingebettet zwischen dem Bodensee und der voralpinen Hügelkette inmitten einer bezaubernden Landschaft mit Laubbäumen und Blick auf den Alpstein mit Säntis und Churfirsten.

Golfspielende finden gleich vor der Haustür einen 27-Loch-Meisterschaftsplatz, nur einen Katzensprung entfernt liegt das Conny-Land. Ansonsten keine Ablenkung, nur Natur. Und die wird auch im Innern des 4-Stern-Superior-Hotels unaufdringlich zelebriert, etwa mit der begrünten Wand in der Lobby oder den Panoramafenstern in den Gästezimmern.

Auch das Apfelthema kommt zum Zug: Das Wellnessbad mit Apfelblütenöl im Spa namens Fleur de Pomme ist wohlriechend und entspannend. Und im Hotelrestaurant Lion d’Or setzt man so weit als möglich auf lokale Produkte, Äpfel inklusive.

golfpanorama.ch

Die Visite im Momö

Hier kommen auch die kleinsten Besucher auf ihre Kosten: Obst- und Bienengarten vom Museum Momö der Mosterei Möhl. Foto: «Thurgauer Zeitung» / caspfoto.ch

Ein klassisches Museum ist das 2018 eröffnete Momö in Arbon-Stachen nicht. Das beweist schon der Name hinter dem Kürzel: Museum of Modern Öpfel? Oder einfach Mosterei Möhl?

Auf deren Gelände nämlich steht der elegante Bau mit Scheunen- und Industriecharakter. Natürlich kommt die Firmengeschichte des Obstverwerters und Safthandwerkers nicht zu kurz. Dank Leihgaben der Fachhochschule Wädenswil gilt es auch als nationales Brennerei- und Mostereimuseum.

Die Inszenierung der ausgestellten Exponate zeigt den Weg des Apfels vom Baum in die Flasche und gibt Aufschluss über die Geschichte der Obstindustrie in der Schweiz. So werden etwa die Obstbaumrodungen aus den Jahren 1950 bis 1975 anschaulich aufgezeigt.

Ausprobieren, erleben und lernen – das sei das Ziel des Momö, betont Christoph Möhl, Leiter Marketing und Produktinnovation. Das zieht sich bis in den Aussenbereich, wo ein Obstgarten- und Wildbienenlehrpfad die Biodiversität thematisiert, die es schliesslich braucht, um guten Most herzustellen.

momoe.ch

Magischer Bodensee – am Ufer und auf dem Wasser

Familie mit Velos im Seepark Romanshorn. © Foto: Christof Sonderegger Christof Sonderegger, Fotograf

Für Velofahrer und Wanderer sind die vielfältigen Routen entlang des Boden- und Untersees ein Paradies und dank der guten Streckenführung auch sehr beliebt. Besonders idyllisch ist der Abschnitt zwischen Uttwil und Kesswil, wo man sich fast an der Nord- oder Ostsee wähnt.

Dort erblickt man über dem Wasser ein gutes Dutzend hübscher Badehäuser auf Stelzen. Dass diese noch stehen, ist nicht selbstverständlich, hätten sie doch 1968 abgerissen werden sollen. Glücklicherweise wurden die in der Zwischenkriegszeit von Amriswiler Textilindustriellen erbauten Häuschen ins Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen.

Wasser zieht magisch an: Neben Kursschiffen locken zahlreiche Strandbäder. Beliebt ist das südliche Bodenseeufer auch bei Paddlern und Stand-up-Paddlern. Mit dem Projekt «Paddelland Bodensee» sollen neue Angebote geschaffen werden – Rundumservice von der Materialmiete über den Transport bis zur Übernachtung.

thurgau-bodensee.ch

