Unterstufenschulhaus Unterseen – Ein buntes Fest für die neue alte Schule Für knapp zwölf Millionen Franken wurde das Unterstufenschulhaus an der Steindlerstrasse komplett erneuert. Beim Tag der offenen Tür konnte sich die Bevölkerung davon überzeugen lassen, ob das Geld gut angelegt wurde. Monika Hartig

Eröffnung des Unterstufenschulhauses Unterseen an der Steindlerstrasse: Grosse Freude hatten die Kinder an der Hüpfburg, die auf dem Schulhausplatz aufgestellt war. Foto: Monika Hartig

«Wir wollen heute den Steuerzahlern der Einwohnergemeinde Unterseen zeigen, was wir mit dem Geld gebaut haben, das sie gesprochen haben», sagte Vizegemeindepräsident Stefan Zurbuchen. Bei hochsommerlichen Temperaturen strömten am Freitagnachmittag zahlreiche Interessierte ins umfassend sanierte Unterstufenschulhaus an der Steindlerstrasse. Auf dem Pausenplatz sorgten ein Getränkestand und ein Stand mit Bratwürsten vom Grill für das leibliche Wohl der Gäste. Eine Attraktion für die vielen Kinder war die bunte Hüpfburg, die zum Austoben einlud. Für den Abend wurden geladene Gäste zum Abendessen erwartet.