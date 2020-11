Urnengang in Frutigen – Unterstützung fürs Hallenbad war unbestritten Über 70 Prozent der Stimmbürger heissen die Weiterführung der Betriebsbeiträge ans Hallenbad Frutigen gut. Hans Peter Roth

Das Sportzentrum Frutigen mit dem Hallen- und Freibad. Foto: Nik Sarbach / BOM

«Generationen von Schulkindern haben im Hallenbad Frutigen schwimmen gelernt.» So brachte es eine Lesermeinung in der Region unlängst auf den Punkt: «Bewegung im Wasser gehört zu den gesündesten Sportarten überhaupt.» Allein vor diesem Hintergrund lohne sich die Investition in den Betrieb eines Hallenbades. Eine deutliche Mehrheit der Frutiger sieht dies ebenso. Sie haben eine Weiterführung der Betriebsbeiträge an den Bereich Hallenbad der Sportzentrum Frutigen AG klar gutgeheissen. Mit 1636 Ja (71,4 Prozent) zu 655 Nein nahmen sie die Fortsetzung der Gemeindebeiträge ans Hallenbad an.