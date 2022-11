Bönigen bei Interlaken – Unterstand bei Brand stark beschädigt In der Nacht auf Sonntag ist ein Feuer in einem Unterstand ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeuginnen und Zeugen. pkb/sft

Die Feuerwehr (Themenbild) musste nach Bönigen ausrücken und ein Feuer in einem Unterstand löschen. Die Polizei schliesst Brandstiftung nicht aus. Foto: PD

Die Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag, 20. November, kurz vor 1.40 Uhr alarmiert, dass an der Gsteigstrasse in Bönigen bei Interlaken (Gemeinde Bönigen) in einem Unterstand ein Feuer ausgebrochen sei. Die rund 30 sofort ausgerückten Angehörigen der Feuerwehr Bödeli trafen laut Medienmitteilung der Polizei auf den Unterstand hinter einer Lagerhalle einer Metzgerei, der vollständig in Flammen stand. Durch das schnelle Eingreifen gelang es ihnen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern. Der Unterstand wurde jedoch stark beschädigt. Ein Ambulanzteam wurde vorsorglich aufgeboten, verletzt wurde jedoch niemand.