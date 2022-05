Pioniertat in Zollbrück – Unterricht im Grossraumbüro In Zollbrück entsteht eine Lernlandschaft: Davon profitieren künftig die Oberstufenschülerinnen und -schüler von Rüderswil und Lauperswil. Susanne Graf

In der Lernlandschaft erhalten die Jugendlichen ihren fixen Arbeitsplatz – wie zum Beispiel in Pratteln. Foto: Jérôme Depierre

Neu erfinden sie das Lernen in Zollbrück nicht. Sogenannte Lernlandschaften gibt es in anderen Kantonen bereits. Auch in der Stadt Bern würden in einzelnen Schulen schon Elemente davon umgesetzt, sagt Heiner Schmid von der Pädagogischen Hochschule Bern. Doch die Gemeinden Rüderswil und Lauperswil seien die ersten im Kanton, die explizit für das Einrichten von Lernlandschaften Schulraum bauen.