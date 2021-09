Ersatz für AKW – Unternehmer fordern Bau von Gaskraftwerken – und zwar schnellstmöglich Ein Stromabkommen mit der EU und als Übergangslösung und Gaskraftwerke: Das empfehlen Unternehmerinnen und Unternehmer nach dem Aus des Rahmenabkommens. Charlotte Walser

Ein Gaskraftwerk in Deutschland. Ob in der Schweiz Gaskraftwerke gebaut werden sollen, ist umstritten. Foto: Keystone

Als sich die Allianz «Kompass/Europa» vor rund einem Jahr formierte, war ihr Ziel, das Rahmenabkommen mit der EU zu verhindern – ein Abkommen, für das sich andere Teile der Wirtschaft starkmachten. Die über 1500 Mitglieder des Vereins «Kompass/Europa» waren der Auffassung, die Souveränität der Schweiz würde zu stark beschnitten.

Mit dem Aus des Rahmenabkommens sieht die Allianz ihren Zweck aber nicht erfüllt: Sie will sich konstruktiv einbringen, wie Geschäftsführer Philip Erzinger am Freitag vor den Medien in Bern sagte – mit Lösungsvorschlägen zu Problemen, die nach dem Aus des Rahmenabkommens entstehen.