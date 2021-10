Jungfrauregion – Unterbrüche bei den Jungfraubahnen Nach den Herbstferien stehen bei den Jungfraubahnen Revisionen und Bauarbeiten an. Es kommt daher zu Betriebsunterbrüchen.

Eine Komposition der Wengernalpbahn fährt über die Kleine Scheidegg. Foto: PD

Beim Eiger-Express erfolgt vom 1. bis 5. November die Halbjahres- und Jahreskontrolle. «Dabei stehen Arbeiten bei der Berg- und Talstation sowie der Garage im Terminal im Vordergrund», schreiben die Jungfraubahnen in einer Mitteilung.

In dieser Zeit erfolgt die Reise von Grindelwald Richtung Kleine Scheidegg und Jungfraujoch mit der Wengernalpbahn (WAB) ab Grindelwald/Grindelwald-Grund im Stundentakt. Für die Jungfraubahn zwischen Kleiner Scheidegg und Jungfraujoch gelten für die Woche vom 1. November geänderte Abfahrtszeiten. Das Unternehmen verweist auf den Online-Fahrplan.

Auch WAB betroffen

Bei der Wengernalpbahn sind die Arbeiten für den Unterhalt Fahrbahn und Rollmaterial etappiert. Auf der Grindelwald-Seite finden diese vom 18. Oktober bis und mit 29. Oktober statt. «In dieser Zeit ist die WAB-Strecke zwischen Grindelwald/Grindelwald-Grund bis Kleine Scheidegg gesperrt», teilen die Jungfraubahnen mit. Die Anreise Richtung Jungfraujoch erfolgt über den Eiger-Express.

Auf der Wengen-Seite werden die Arbeiten an Fahrbahn und Rollmaterial in der Zeit vom 1. November bis und mit 3. Dezember durchgeführt. Die Strecke zwischen Wengen und Kleine Scheidegg bleibt während dieser Dauer geschlossen. «Wer in dieser Zeit von Wengen Richtung Kleine Scheidegg oder Jungfraujoch reisen möchte, kann zum gleichen Preis über Zweilütschinen-Grindelwald Terminal-Eigergletscher fahren.»

Bergbahn steht still

Bei der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) steht im Rahmen der Erneuerung der Adhäsionsbahn Grütschalp-Mürren eine nächste intensive Bauphase an. Vom 18. Oktober bis und mit 5. November wird der Betrieb der BLM vollständig eingestellt. «In der Zeit wird eine weitere Etappe für die Sanierung der Fahrbahn in Angriff genommen», schliesst das Communiqué.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.