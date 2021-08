Raiffeisen-Unternehmerpreis - Unter die Erde für die Umwelt

Sechs Finalisten – ein Preis. Am 9. September verleiht die Raiffeisenbank den Goldenen David, eine Auszeichnung, mit der jenes Unternehmen gekürt werden soll, das unternehmerisches Denken und nachhaltige Zukunftssicherung am besten verbindet (siehe Box). Wir haben den Finalisten auf den Zahn gefühlt und ihnen vier Fragen gestellt:

Warum hat Ihr Unternehmen den Goldenen David verdient?

Wir sind in einem Arbeitsumfeld tätig, in dem wir mithelfen können, Altlasten zu detektieren, und leisten so einen Beitrag zum Umweltschutz. Wir haben unseren Umsatz in den letzten 12 Jahren verzwanzigfacht, was dem Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, zu wachsen. Wir konnten durch den Auftrieb mehr Arbeitsplätze schaffen und sind stolz auf jeden und jede einzelne(n) unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die komplette Forschung und Entwicklung konnten wir stets aus der laufenden Rechnung finanzieren.