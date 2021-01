Kolumne «Bern & so» – Unter der Decke Manchmal möchte man am liebsten in einem Kokon sein – oder ganz weit weg. Sandra Rutschi

Vor dem Fenster zog das Bernbiet an mir vorbei. Der Belpberg und der Gurten schienen zusammengekauert zu schlummern. Dahinter streckte der Gantrisch seine bepuderte Nase in den kaltblauen Himmel. Bis auf das rhythmische Ruckeln des Zugs war es still.

Die Kolumne Infos einblenden In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.

Mich fröstelte. Der Schnee lag wie gespachtelt auf den Feldern. Zwischen den weissen Streifen lugten dunkle Flecken hervor. Dort zankten Krähen um Futter, schwangen sich in die Luft und flatterten davon. Nach einer Weile verstummte ihr Krächzen über dem Hang, auf dem der Schnee wie mit einer riesigen Zahnbürste verspritzt ein Pünktchenmuster bildete. Sonnseitig dominierte ein moosiges Schlammgrün.