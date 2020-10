Bauprojekt am Bahnhof Thun – Unter den sieben Gleisen Wie mitten im Alltagstrubel eine neue Fussgängerunterführung entsteht. Und warum für den Oberbauleiter der Lockdown zum «richtigen» Zeitpunkt kam. Michael Gurtner

Die Baustelle am Bahnhof Thun für die neue Fussgänger-Unterführung. Der Zug befindet sich beim Zungenperron mit den Gleisen 16 und 18. Rechts im Bild die Frutigenstrasse. Foto: Christoph Gerber

Eine Unterführung ist kein Hexenwerk. Eigentlich. Man hebt ein Loch aus, sichert und verkleidet Wände und Decke, baut den Boden ein – fertig. Komplizierter wird das Ganze allerdings, wenn über dem neuen Durchgang Schienen verlaufen, tonnenschwere Züge verkehren und der ganz normale Bahnhofsalltag mit möglichst geringen Einschränkungen weitergehen soll. Da ist dann in der Planung einiges an Gehirnschmalz gefragt. Das macht ein Besuch auf der Baustelle beim Bahnhof Thun rasch einmal klar. Hier bauen die SBB parallel zur Frutigenstrasse einen neuen Fussgängerdurchgang von der Rampen- zur Mönchstrasse. So erhält die Stadt in der Unterführung Frutigenstrasse Platz für eine Busspur stadteinwärts – das dortige Trottoir fällt weg (wir berichteten).