Wohnen im Raum Bern – Unter den Mietern herrscht ein Klassenkampf Wer schon länger eine Wohnung mietet, zahlt oft massiv weniger als jene, die auf dem freien Markt suchen. Das lässt die Wohnungsknappheit und die Preise weiter steigen. Benjamin Bitoun

Die Mieten von Neubauwohnungen wie hier am Breitenrainplatz liegen in der Regel deutlich über dem städtischen Schnitt. Foto: Franziska Rothenbühler

Trotz boomendem Wohneigentum bleibt die Schweiz ein Land der Mieter – und nirgendwo trifft diese Aussage mehr zu als für die Städte. In der Stadt Bern etwa wohnten 2017 gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 83 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner zur Miete.

Doch wie für die restliche Schweiz gilt auch für die linkste Stadt der Schweiz: Längst nicht alle Mieter sind gleich. Der Einfachheit halber lassen sie sich in zwei Klassen teilen: in die Habenden und die Suchenden. Die Habenden können sich glücklich schätzen – sie wohnen oft bereits seit längerem in einer Wohnung.