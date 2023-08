Hannes Rubin steigt in seinen dritten und letzten Unspunnen-Schwinget als dessen OK-Präsident. Sein Fokus liegt nicht auf dem Abschiednehmen, sondern auf dem nächsten Sonntag.

Hannes Rubin, OK-Präsident des Unspunnen-Schwinget 2023 wenige Tage vor dem Event auf der Tribüne der sich im Bau befindenden Arena. Diese fasst rund 16'000 Zuschauer und steht auf der Ostseite der Höhematte in Interlaken.

In wenigen Tagen hat das sechs Jahre lange Warten ein Ende. Was ist am Ende des Sonntags für Sie wichtiger, ein sonnenreicher Tag mit vielen zufriedenen Gesichtern oder eine schwarze Zahl im Budget?

Hannes Rubin: Natürlich beides. Zufriedene Menschen auf jeden Fall, aber auch keine rote Zahl in der Rechnung.