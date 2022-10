Tagestipp: Frauenkunstpreis – Unspektakuläre Dinge und hochpolitische Fragen Die Galerie Béatrice Brunner präsentiert die drei Preisträgerinnen des diesjährigen Berner Frauenkunstpreises.

Alizé Rose-May Monod: «Mommy´s Room», 2022 Foto: Alizé Rose-May Monod

Dieses Jahr erhalten gleich drei Berner Künstlerinnen den Frauenkunstpreis der gleichnamigen privaten Stiftung. Gabriela Löffel setzt sich in ihren Videoarbeiten mit hochpolitischen Fragen auseinander, etwa der Banalisierung des Kriegs und der Existenz von Zollfreilagern für die Kunst. Sie erhält den mit 15’000 Franken dotierten Hauptpreis. Eva Maria Gisler, die aus «unspektakulären Dingen» grosse Kunst schafft, und Alizé Rose-May Monod, die aus queer-feministischer Perspektive Machtstrukturen hinterfragt, erhalten je einen mit 5000 Franken dotierten Förderpreis. Eine Auswahl von Werken der Preisträgerinnen werden in der Galerie Béatrice Brunner im Anschluss an die Preisverleihung gezeigt. (xen)

