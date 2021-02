Bergbahnen Destination Gstaad – «Unseren Wünschen nicht entsprochen» Die Bergbahnen Destination Gstaad AG beendet die Zusammenarbeit mit Gastroleiter und Sternekoch Marcus G. Lindner per 31. Januar 2021.

Marcus G. Lindner arbeitet nicht mehr für die Bergbahnen Destination Gstaad AG. Foto: Stefan Kocherhans

Die Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG) und Marcus G. Lindner gehen seit dem 31. Januar 2021 wieder getrennte Wege. «Die Zusammenarbeit mit Marcus G. Lindner hat unseren Wünschen und Vorstellungen nicht entsprochen», lässt sich BDG-Verwaltungspräsident Heinz Brand in einer Mitteilung der BDG zitieren. «Marcus ist ein toller Mensch und ein hervorragender Koch, aber wurde unseren Ansprüchen als Leiter Gastronomie nicht gerecht.»

In seiner Position war Lindner für alle von der BDG betriebenen Restaurants La Videmanette, Eggli Lounge, Eggli, Wispile sowie Saanersloch zuständig und Ansprechpartner für die drei verpachteten Betriebe Rinderbergspitz, Rinderberg Swiss Alpine Lodge und Horneggli. Zudem hätte er ab kommendem Sommer auch die Verantwortung für das Restaurant des Golfclubs in Saanenmöser übernommen.

Nachfolge noch offen

Der Betrieb auf dem Eggli ist gesichert und läuft weiter wie geplant. Das Eggli wird sich auch in Zukunft als Genussberg positionieren und die gesetzten Ziele weiterverfolgen.

Die Nachfolge von Marcus G. Lindner ist aktuell noch offen. Im Sommer übernimmt die BDG wie vorgesehen das Restaurant vom Golfclub in Saanenmöser. Ziel der Zusammenarbeit sei es, dass Mitarbeitende, die im Winter eingestellt werden, während der Sommersaison im Golfclub in den Einsatz kommen. Mit der neuen Lösung können in der Gastronomie ansprechende Ganzjahresstellen angeboten werden.

pd/aka