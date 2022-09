Noch nie waren die Menschen sexuell so befreit – aber gerade junge Frauen sind unglücklicher denn je. Autorin Louise Perry analysiert die Gründe und plädiert für die Wiederentdeckung der Ehe.

Sie haben als ehemals radikale Feministin ein Buch geschrieben, in dem Sie zu doch sehr konservativen Schlussfolgerungen kommen. Was hat Sie dahin geführt?

Es war ein Prozess. Ich habe lange in einem Gesundheitszentrum mit Vergewaltigungsopfern gearbeitet. Dort habe ich festgestellt, dass die Thesen von Feministinnen meiner Generation irgendwie nicht mit der Realität vieler junger Frauen zusammenpassen. Der Mainstream-Feminismus kann auch nicht erklären, warum junge Frauen in unserer gegenwärtigen sexuellen Kultur so unglücklich sind. Mein Buch versucht, hier ein paar Dogmen zu zertrümmern.