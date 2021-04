YB-Sportchef Christoph Spycher – «Unsere Saison war ein einziger Steigerungslauf» Das Besondere am vierten Titel in Folge, die Schlüsselmomente auf dem Weg dahin und die Zukunft seines Trainers – Christoph Spycher zieht Bilanz. Dominic Wuillemin

YB-Sportchef Christoph Spycher während des Lugano-Spiels im kalten Wankdorfstadion. Foto: Christian Pfander

Das Besondere am vierten Titel in Folge: «Die Kontinuität. Letzten Sommer veränderte sich die Hierarchie, Guillaume Hoarau und Marco Wölfli hatten vielleicht auf dem Platz nicht mehr die grössten Rollen, aber sie waren in der Kabine enorm wichtige Stimmen. Die Lücke, die durch ihren Abgang entstand, konnten wir schliessen, viele Spieler sind gewachsen. Unsere Saison war ein einziger Steigerungslauf ohne längere Schwächephasen.»

Die Schlüsselmomente: «Die Siegesserie nach der Winterpause war enorm wichtig. Wir nahmen Schwung auf, distanzierten die Konkurrenz. Auch das 3:0 in Lausanne Ende November empfinde ich als wegweisend. Trainer Gerardo Seoane stellte damals enorm mutig auf, rotierte viel. Und die Spieler, die zum Einsatz kamen, zeigten, dass auf sie Verlass ist. Das gab Vertrauen, wir hatten in den letzten, anstrengenden Monaten einen grossen Pool an Spielern, konnten die Einsatzminuten auf viele Schultern verteilen. Das war sehr wichtig. Ein Schlüsselmoment war auch das 2:0 im Dezember in Basel, der FCB wähnte sich in Schlagdistanz, wir brachten in dieser Partie unser ganzes Leistungsvermögen auf den Platz. Und natürlich blicke ich mit Stolz auf unser Weiterkommen im Sechzehntelfinal der Europa League gegen Bayer Leverkusen zurück.»