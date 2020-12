Zur Person Infos einblenden

Karin Frick (59) leitet am Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) in Rüschlikon den Bereich Forschung und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Die Ökonomin analysiert Trends und Gegentrends in Wirtschaft, Gesellschaft und Konsum. Wie wir uns künftig begegnen und treffen werden, ist auch Thema am 17. Europäischen Trendtag, der am 10. März 2021 online und am GDI in Rüschlikon stattfinden wird. Referieren werden unter anderem Sarah Kenderdine über die Zukunft der Museen und Damiano Cerrone über modernes Stadtdesign und Begegnungsorte der Zukunft.