Komitee Pro Quartierschulinitiative – «Unsere Initiative hilft allen Thuner Eltern» Am 27. September stimmen die Thunerinnen und Thuner über die Quartierschulinitiative ab. Die Initiantinnen sagen, weshalb es diese unbedingt brauche. Barbara Schluchter-Donski

Karin Gyger (links) und Eveline Bütler sind die zwei führenden Köpfe hinter der Quartierschulinitiative. Foto: Christoph Gerber

«Niemand soll erleben, was wir erlebt haben», sagt Karin Gyger. Die Unternehmerin ist eine der beiden führenden Köpfe hinter der Quartierschulinitiative, die am 27. September in Thun zur Abstimmung kommt. «Es darf nicht sein, dass in Thun weiter aus reiner Willkür Schulhäuser geschlossen werden.»