Gefahrenkarte Ringgenberg – «Unsere grosse Baustelle ist das Wasser» Die überarbeitete Gefahrenkarte zeigt, dass es im Bereich Wasserverbauungen Defizite gibt. Das führt zu mehr Gefahrenzonen. Anne-Marie Günter

Der Geschiebesammler in Ringgenberg, wo das Üsser und Inner Bodengräbli zusammenfliessen. Foto: Anne-Marie Günter

Zuerst eine gute Nachricht: In Sachen Lawinen und Hangrutsche braucht es in Ringgenberg keine neuen Schutzmassnahmen. Weniger gut sieht es bei den Sturzgefahren und vor allem bei Wassergefahr aus. Die Fachfrauen Catherine Berger und Daria Schmutz von Geo7 und Hans-Heini Utelli von der Impuls AG erklärten an einem Infoabend, wie es dazu kommt, dass einige Liegenschaften im Siedlungsgebiet von Ringgenberg und Goldswil neu in einer höheren Gefahrenzone liegen als in der bisher geltenden Gefahrenkarte von 2007.

Die Gefahrenkarte beschränkt sich auf das Siedlungsgebiet. Untersucht wurden die Naturgefahren Wasser, Lawinen, Felssturz und Hangrutsche. Die Festlegung der Gefahrenzonen basiert auf Begehungen, wissenschaftlichen Analysen und früheren dokumentierten Schadensereignissen. Eine Rolle bei der Festlegung der Gefahren– rot, blau oder gelb – spielen die Intensität und die Häufigkeit der möglichen Ereignisse.