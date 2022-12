Leitartikel zum Jahreswechsel – Unsere Freiheit gibt es nicht gratis Der Krieg in Europa bringt das Ende vieler Gewissheiten mit sich. Aber er zeigt auch, was als Gemeinschaft möglich ist. Simon Bärtschi

Zeichnung: Max Spring

«Das Ende der alten Welt hat begonnen.» So lautete der Titel unserer Analyse am 24. Februar. Stunden zuvor hatte Russland mit der barbarischen Attacke auf die Ukraine begonnen, ukrainische Städte bombardiert und Truppen einmarschieren lassen. In Europa war gerade der Krieg ausgebrochen, es war der plötzliche Bruch in der Geschichte des Kontinents. Und die ganze Welt stand auf einen Schlag vor Problemen, die wir längst für überwunden hielten.