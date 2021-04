Nawalny in Lebensgefahr – «Unser Patient kann jeden Moment sterben» Alexei Nawalny ist im Hungerstreik. Jetzt bangen russische Ärzte um das Leben des Dissidenten. Simon Widmer

Sein Gesundheitszustand hat sich massiv verschlechtert: Der Oppositionelle Alexei Nawalny. Foto: Wasily Maximow (AFP)

Im Team von Alexei Nawalny wächst die Sorge um das Leben des Oppositionellen. Vier Mediziner, darunter seine Vertrauensärztin Anastasija Wassiljewa, forderten in einem Brief an die Leitung der Strafkolonie, den inhaftierten Nawalny sofort sehen zu dürfen. Dessen Blutwerte zeigten ein besorgniserregend hohes Kaliumlevel, was zu Herzrhythmusstörungen führen könne, erklärten die Ärzte. «Unser Patient kann jeden Moment sterben», schrieb der Kardiologie Jaroslaw Aschichmin, einer der Unterzeichner, auf Facebook.

Alexei Nawalny ist vor 18 Tagen in den Hungerstreik getreten. Seit Wochen klagt der 44-Jährige über ein Taubheitsgefühl in Beinen und Armen – er leidet offenbar unter mehreren Bandscheibenvorfällen. Die Gefängnisleitung verlegte den Häftling zwischenzeitlich mit Fieber und Husten auf die Krankenstation, inzwischen ist Nawalny zurück in der Gemeinschaftszelle. Vergangene Woche drohte ihm eine Aufseherin dort laut Nawalny mit Zwangsernährung.

Nawalny fordert zivilen Arzt

Der Kremlkritiker, dessen Anwälte regelmässig Nachrichten für ihn auf Instagram veröffentlichen, möchte einen zivilen Arzt seines Vertrauens sehen. Die Gefängnisleitung aber fürchte, schreibt Nawalny, dass der Gefühlsverlust in seinen Gliedern mit der alten Vergiftung zusammenhängen könnte – und dies dann herauskäme. Der Oppositionelle war im vergangenen August mit dem tödlichen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden.

Erst vor einigen Tagen durfte ihn seine Frau Julia zum ersten Mal in der Strafkolonie besuchen und durch eine Glasscheibe mit ihm reden. Ihr Mann sei weiterhin fröhlich, schrieb Julia Nawalnaja auf Instagram. «Es fällt ihm aber schwer zu sprechen.» Er habe immer wieder unterbrechen und den Kopf auf den Tisch legen müssen, um sich auszuruhen. «Nach dem Treffen mit Alexei sorge ich mich noch stärker um ihn als zuvor.»

«Eine Frage von Tagen»

Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch, die dabei war, als er damals im Flugzeug vergiftet zusammenbrach, schrieb auf Facebook: «Alexei stirbt. In seinem Zustand ist das eine Frage von Tagen.» Am Sonntag reagierte auch das Weisse Haus in Washington auf die Warnzeichen. Man habe Moskau darüber informiert, «dass es Konsequenzen geben wird, falls Herr Nawalny stirbt», sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan zu CNN.

Nawalnys Team hat für kommenden Mittwoch Proteste angekündigt – am selben Tag möchte Präsident Wladimir Putin seine jährliche Rede an die Nation halten. Bis Sonntag hatten sich online knapp 460’000 Menschen bereit erklärt, erneut für Nawalny auf die Strasse zu gehen.

Der Kreml übt Druck aus

Seit Wochen wächst der Druck auf alle Unterstützer Nawalnys. Die Moskauer Staatsanwaltschaft möchte dessen Antikorruptionsfonds (FBK) und sein regionales Netzwerk nun als «extremistisch» einstufen. Damit drohten allen Mitarbeitern je nach Position Strafen von bis zu zehn Jahren Haft. Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow und Iwan Schdanow, Leiter des Antikorruptionsfonds, betonen, dass ihre Organisationen stets «vollkommen friedlich und legal» agierten. Sie als extremistisch einzustufen, bereite den Weg für Hunderte Strafverfahren.

Die regionalen Büros von Nawalnys Unterstützern sind viele Male durchsucht, Mitarbeiter immer wieder verhaftet worden. Allein in der vergangenen Woche gab es Festnahmen, Gerichtsurteile, Razzien und körperliche Angriffe auf Nawalny-Mitarbeiter in Moskau, Sankt Petersburg, in Machatschkala in Dagestan, Krasnodar, Woronesch, Murmansk und anderen Orten.

