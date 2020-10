Joe Biden und die Schweiz – «Unser Einfluss in den USA wird rapide schrumpfen» Falls Joe Biden am nächsten Dienstag tatsächlich zum neuen Präsidenten der USA gewählt wird, ist das vielleicht eine gute Nachricht für die Welt. Aber für die Schweiz? Eine Prognose in neun Punkten. Markus Häfliger , Alan Cassidy

Didier Burkhalter trifft 2014 als Aussenminister Joe Biden in Washington. Foto: Drew Angerer / EDA (Keystone)

Seit drei Jahren ist Didier Burkhalter nicht mehr Bundesrat, und ebenso lange schweigt er schon zu politischen Themen. Doch jetzt macht er eine Ausnahme. Denn diese Frage sei wichtig, antwortet der Freisinnige in einem ausführlichen E-Mail: Was bedeutet es für die Schweiz, falls Joe Biden neuer Präsident der USA wird?

Wohl kein anderer Schweizer Politiker ist Joe Biden so nahe gekommen wie Didier Burkhalter. Als Aussenminister traf er Biden mehrmals: 2013 etwa beim Papst im Vatikan – und 2014 in Bidens Büro in Washington. Sie sassen, so erinnert sich Burkhalter, an einem kleinen Tischchen, «das mit Fotos seiner Familie buchstäblich bedeckt war». Das Herz sei in der Politik sicher nicht alles, schreibt Burkhalter in seinem E-Mail. «Aber man macht nur mit dem Herzen gute Politik.»