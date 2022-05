Loubegaffer – Unsensibler Stapi und Talente am Herd Die Stadt Bern hat mehr Gastropunkte, Musiker am Herd und eine «Gelato-Connection». Das sind die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

So einige haben in der Pandemie ihre beruflichen Karrieren überdacht: so auch der Sänger Morò alias Mauro Corchia. Er war Herz und Frontsänger der wohl besten Mundart-Reggae-Band des Landes: Fusion Square Garden. Diese Karriere hat er inzwischen an den Nagel gehängt. Diesen Januar gab die Band ihr Abschiedskonzert im Bieler Le Singe – nach 22 Jahren.