BSV Bern im Tief – Unschöne Premiere gegen einen der drei Letzten Der BSV Bern verliert nach einer von vielen Fehlern durchsetzten Darbietung gegen den RTV Basel 29:31. Reto Pfister

Tobias Baumgartner (BSV, MItte) wird von den Basler Verteidigern gestoppt. Foto: Christian Pfander

Bis jetzt konnte man sich in dieser aus Sicht des BSV Bern durchzogen verlaufenden Saison darauf verlassen, dass es keine Ausrutscher gegen die drei Tabellenletzten geben würde. Sobald der Gegner schwächer eingestuft war, wurden die Berner ihrer Favoritenrolle gerecht. Bis zum Spiel am Donnerstag.

Mit dem RTV Basel kam ein Team mit grossem Kampfgeist und Siegeswillen nach Gümligen, und der BSV leistete sich schlicht zu viele Fehler, um diesen Kontrahenten auf Distanz zu halten. In der ersten Halbzeit liess das Heimteam die Nordwestschweizer nach gutem Start durch zu lasches Agieren wieder ins Spiel kommen. Und als der BSV gegen Spielende das Geschehen wieder in den Griff zu bekommen schien, liess sich die Equipe durch eine Szene aus dem Konzept bringen.

Der Treffer von Captain Tobias Baumgartner zum vermeintlichen 28:27 wurde wegen eines nicht auf den ersten Blick ersichtlichen technischen Fehlers aberkannt, im Gegenzug ging der RTV in Führung und gab diese nicht mehr ab. Das 29:31 war die dritte Niederlage im dritten Spiel im Jahr 2021. Eine, die für den BSV plötzlich zur Gefahr führt, in der Tabelle auf den achten Platz abzustürzen. Die Basler liegen drei Punkte zurück und haben zwei Spiele weniger ausgetragen.

Mühlemanns Schrei

Rückraumspieler Michael Kusio sprach im TV-Interview mit Sport 1 davon, dass die letzte Konsequenz fehlte. Dies war auch schon in den Spielen zuvor zu beobachten. Vor einer Woche in Winterthur etwa hatte der BSV die Chance zu einem überraschenden Punktgewinn in einem Auswärtsspiel liegen gelassen.

«Das kann doch nicht sein», schrie Luca Mühlemann zehn Minuten vor Spielende durch die Halle. Der Vizecaptain und emotionale Leader des Teams rief nach dem Ertönen der Schlusssirene auch seine Mitspieler rasch zum Abmarsch Richtung Garderobe auf. Um das Geschehene zu besprechen.

«Wir haben viele Fehler begangen, stecken den Kopf aber nicht in den Sand und werden für das Playoff bereit sein», zeigte sich Abwehrspezialist Lucas Rohr kämpferisch. Auch ihm war nicht wirklich zum Reden zumute. Der BSV steckt zu Beginn des Handballjahres 2021 ganz offensichtlich im Tief.