Drohender Gerichtsprozess – Unschöne Nachwehen des Gurtenfestivals Nach Meldungen von Magenverstimmungen schloss die Festivalleitung auf dem Gurten einen Essensstand. Jetzt fordert die Betreiberin Schadenersatz. Christoph Hämmann

Gedränge auf dem Gurten: Einige Besucherinnen und Besucher hatten mit Beschwerden zu kämpfen, über deren Ursache nun gestritten wird. Fotos: Raphael Moser

Vor einem Monat ging das 40. Gurtenfestival mit einem Konzert der Toten Hosen zu Ende. Noch nicht abgeschlossen ist hingegen ein Streit hinter den Kulissen: Die Betreiberin eines Essensstands macht eine Umsatzeinbusse von rund 190’000 Franken geltend, weil das Gurten-OK am Samstagmittag über ihren Kopf hinweg entschieden habe, ihren Stand zu schliessen.

Tatsächlich war an den zwei letzten Festivaltagen ein Stand mit einer Blache abgedeckt, darauf die Notiz: «Sorry, wir sind ausgefressen, haben die Menge unterschätzt und wünschen euch noch ein schönes Festival.» Diese Begründung war allerdings falsch und von den Verantwortlichen nur deshalb so gewählt, um die Standbetreiberin nicht in Verruf zu bringen und auf dem Festival keine unnötigen Ängste zu schüren.

Richtig war: Mehrere Besucherinnen und Besucher hatten der Festivalleitung gemeldet, dass sie nach einem Essen vom betreffenden Stand unter Durchfall gelitten hätten. «Die Schilderungen waren glaubwürdig», sagt Festivalsprecherin Lena Fischer. Rund ein Dutzend Personen seien betroffen gewesen, wobei man bei solchen Fällen von einer «Dunkelziffer mit Faktor 10» ausgehen müsse. «Als Vorsichtsmassnahme und aus Qualitätsgründen wurde nach Rücksprache mit allen Beteiligten entschieden, die bereits vorproduzierten Portionen nicht mehr zu verkaufen.»

Einvernehmlich oder nicht?

Den Personen, die sich beschwert hatten, schrieb das Festival, dass «ziemlich sicher ein Pilz» in einem Nahrungsmittel für die Unannehmlichkeiten verantwortlich sei. Das sei grundsätzlich «eher unwahrscheinlich, jedoch leider nun passiert». Abgesehen von «unangenehmem Durchfall» sei dies laut Rücksprache mit Fachpersonen ungefährlich. Man bitte um Diskretion, um geschäftsschädigende Folgen für die Betreiber-Firma zu vermeiden.

«Wir handelten nach bestem Wissen und Gewissen», sagt Fischer. Mitten im laufenden Betrieb am Wochenende mit gegen 20’000 Menschen auf dem Gelände habe das OK, das für den Anlass hafte, eine rasche Lösung treffen müssen. «Angesichts des Risikos, dass es zu vielen weiteren Fällen hätte kommen können, sahen wir nach Rücksprache mit der Standbetreiberin keine andere Möglichkeit, als den Stand zu schliessen.»

Pissoir und Notausgang: Das Gurtenfestival muss für alle Eventualitäten gewappnet sein.

Laut Festivalsprecherin Fischer erfolgte sowohl der Schliessungsentscheid als auch die Kommunikation dazu im Einvernehmen mit der Standbetreiberin. Davon will diese allerdings nichts wissen, wie aus ihren Stellungnahmen gegenüber dieser Redaktion sowie aus dem «Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen» hervorgeht, mit dem sie einen Artikel über den Fall beziehungsweise gewisse Formulierungen zunächst blockierte.

Es sei nicht bewiesen, dass die gemeldeten Beschwerden einen Zusammenhang mit dem Konsum ihrer Speisen hätten, argumentiert die Standbetreiberin. Als ihr Vertreter vor Ort am Samstagmittag von der Festivalleitung in deren Büro zitiert worden sei, habe man ihn vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie sei aber weder mit der Schliessung noch mit dem Schreiben an die angeblich Betroffenen einverstanden gewesen, weil Letzteres sie als Verursacherin darstelle, hält die Standbetreiberin fest.

Diverse Kosten erlassen

Stattdessen vertritt sie die Haltung, dass zwei Dokumente sie von jedem Vorwurf entlasten: zum einen der Inspektionsbericht des kantonalen Lebensmittelinspektorats, das am zweiten Festivaltag diverse Foodstände kontrollierte; zum anderen der Bericht eines Labors, das am Montag nach dem Festival das fragliche Produkt der Anbieterin in deren Auftrag analysierte und keine Ungereimtheiten feststellte.

Allerdings hatte der Kontrolleur des Kantons zwar keine gravierenden, aber doch einige Mängel festgehalten. Und offen bleibt auch, ob es nicht trotz des Laborberichts möglich ist, dass ein Teil der Speisen kontaminiert war – abgesehen davon, dass letztlich nicht garantiert ist, dass die untersuchte Probe vom Festival stammte.

Im Gespräch mit dieser Redaktion wollte die Standbetreiberin nicht auf ein mögliches Verfahren zwischen ihr und dem Gurtenfestival eingehen. Angestrebt werde eine aussergerichtliche Einigung. Angesichts der Höhe des reklamierten Schadenersatzes von 190’000 Franken, die von Insidern als deutlich überzogen taxiert wird, scheint dies aber wenig realistisch.

Auch Festivalsprecherin Fischer will nicht näher auf die Details des angedrohten Rechtsverfahrens eingehen. Sie bemüht sich, den Ball flach zu halten, und sagt: «Wir haben null Interesse an einer Fehde, die Eskalation finden wir megaschade und unnötig.»

Sie wundere sich, wie die Anbieterin nach einem zunächst über das Festival hinaus einvernehmlichen Austausch unvermittelt auf Angriff geschaltet habe. Es ist ein Angriff, der vor Gericht verhandelt werden dürfte.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Christoph Hämmann ist Redaktor im Ressort Bern. Er arbeitet seit 2010 bei Tamedia und schreibt über Politik und Gesellschaft in Stadt, Region und Kanton Bern. Mehr Infos @hae_mann

Fehler gefunden?Jetzt melden.