Strasse wird gesperrt – «Uns wird der Weg abgeschnitten» Die Stationsstrasse in Worb wird zugemacht – sehr zum Ärger vieler Einwohner von Trimstein. Sie müssen künftig einen Umweg fahren. Johannes Reichen

Die Stationsstrasse in Worb wird für Autos gesperrt. Foto: Manuel Zingg

Wenn die Trimsteiner mit dem Auto zum Bahnhof Worb SBB fahren, dann benützen sie auf den letzten rund 900 Metern die Stationsstrasse. «Das ist einfach unser Weg, schon seit Jahrzehnten», sagt der Trimsteiner David Fankhauser. Doch nun wird diese Strasse gesperrt. So entschied es letztes Jahr die Gemeinde Worb, und so bestätigte es am Dienstag das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland. Es wies Beschwerden gegen den Entscheid ab, darunter eine von 300 Personen aus Trimstein. Die Sperrung gilt für Autos und Töffs. Für Velos, landwirtschaftliche Fahrzeuge und den Bürgerbus bleibt die Strasse offen.