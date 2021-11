Fünf Oberländer Piloten fliegen in Dubai – «Uns stockte erst mal der Atem» Ein normaler Gleitschirmstart ist bekanntlich abenteuerlich genug. Eine Gruppe von Weltklassepiloten hüpfte nun aber in Dubai von einem 300 Meter hohen Hoteldach ins Nichts hinaus. Bruno Petroni

Kriegt nicht genug vom abendlichen Soaren: Chrigel Maurer in Dubai. Im Hintergrund ist auf dem Dach des Hotels Address die Startplattform zu sehen. Foto: PD / Chrigel Maurer

Da kommt X-Alps-Stimmung auf! Wenn auch etwas andere: 22 von den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) eingeladene Spitzen-Gleitschirmpiloten aus 13 Nationen starteten Anfang Woche in Dubai zur einwöchigen UAE-Meisterschaft.

«Uns stockte schon erst mal ein wenig der Atem, als wir am Tag vor dem Rennen auf dem Dach des 300 Meter hohen Hotels Address standen und schauten, wo wir am nächsten Tag über die Dachterrasse in den Abgrund hinaus starten sollten», beschreibt Christian «Chrigel» Maurer, der siebenfache X-Alps-Champion aus Frutigen, in Dubai seine Gefühlslage.