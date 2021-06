Dokumentarfilm über Mitholz – «Uns erzählten sie, dass man hier Maccaroni lagert» Für Altlasten der Schweizer Armee bezahlt die Bevölkerung von Mitholz einen hohen Preis. Ein Dokumentarfilm begleitete vier Ehepaare und lässt auch Zeitzeugen von 1947 zu Wort kommen. Christoph Buchs

Regina Trachsel (ganz vorne) hat die Explosion 1947 als kleines Mädchen miterlebt. Im hohen Alter werden sie und ihr Paul (neben ihr) die Heimat wegen der Räumungsarbeiten verlassen müssen. Foto: PD/Frenetic Films

«Da wiismu öpis, u wiis glich nüt», sagt Ueli Künzi. Er steht an einer Panzertür im Mitholzer Stollen, in jenem Teil, der die Explosion von 1947 überstanden hatte, und blickt hinein in den Teil, der von Felsmassen verschüttet worden ist. Zwischen den Steinbröcken schlummert hier noch immer eine Feuergefahr. Der Mitholzer Armeestollen, das weiss man offiziell seit 2018, ist ein Pulverfass. Um die 3000 Tonnen Munitionsrückstände liegen hier begraben.

Rund zweieinhalb Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs brach aus der Felswand bei Mitholz ein Inferno heraus, das neun Menschen das Leben kostete. Unter den Toten waren zwei von Ueli Künzis Geschwister, seine Grossmutter sowie ein Pflegekind der Familie. Die Mutter konnte ins Freie flüchten, mit Künzis Schwester im Arm. Der Vater verbrachte jene verhängnisvolle Nacht – wohl zu seinem Glück – im familieneigenen Bauernbetrieb direkt oberhalb der Felswand. Ueli Künzi selber war zu jener Zeit noch nicht geboren. Doch wie nahe ihm die tragische Familiengeschichte geht, ist augenscheinlich.