Netto-Null bis 2050 – Banken starten globale Allianz für mehr Klimaschutz Weltweit verpflichten sich über 40 Geldinstitute aus 23 Ländern für mehr Umweltschutz. Bis 2050 sollen die CO₂-Emissionen auf Netto-Null gesenkt werden.

«Banken werden eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen», sagt der Chef der Deutschen Bank Christian Sewing. Foto: Keystone

Banken rund um den Globus verpflichten sich zu mehr Klimaschutz. In der «Net-Zero Banking Alliance» streben die Geldhäuser an, ihren Ausstoss des Treibhausgases Kohlendioxid bestmöglich zu verringern.

Ziel der von der Finanzinitiative des UNO-Umweltprogramms angestossenen Allianz ist es, bis spätestens 2050 die CO₂-Emissionen aus Geschäftsbetrieb sowie Kredit- und Investmentportfolios auf Netto-Null zu senken.

Zum Start am Mittwoch unterstützen 43 Banken aus 23 Ländern die Initiative. Dabei sind unter anderen die Credit Suisse und UBS, die Bank of America, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Santander und Société Générale.

«Banken werden eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen, und die Gründung der Net-Zero Banking Alliance ist ein wichtiger Schritt hin zu schnellen und koordinierten Massnahmen», befand Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Commerzbank-Chef Manfred Knof erklärte: «Mit der freiwilligen Net-Zero-Verpflichtung unterstreichen wir unsere Entschlossenheit, die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mitzugestalten.»

Begrenzung der Erderwärmung

Klimaschutz wird in der Finanzbranche zunehmend grossgeschrieben. Ende Juni beispielsweise verpflichteten sich diverse Banken in Deutschland in einer von der Triodos Bank und der Umweltorganisation WWF vorangetriebenen Initiative, ihre Kredit- und Investmentportfolios im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten.

Kern des Pariser Abkommens von 2015 ist die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Anfang Dezember erklärten die deutschen Sparkassen, sie wollten dazu beitragen, dass weniger CO₂ ausgestossen und insgesamt umweltbewusster gewirtschaftet werde. Umwelt- und Klimaschützer bezweifeln regelmässig, dass solche Selbstverpflichtungen ausreichen.

Das könnte Sie auch interessieren: Interview mit WWF-Chef Thomas Vellacott – «Viele Schweizer Banken kennen ihren CO2-Fussabdruck nicht»

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.